Assicurazione scooter: quali coperture servono in città?

Scegliere un’ assicurazione per scooter e moto online che sia completa e adatta alle esigenze di chi si sposta ogni giorno in città è fondamentale per affrontare con serenità i rischi tipici della mobilità urbana.

Se la RC moto è obbligatoria per legge, e rappresenta il requisito minimo per circolare, chi utilizza quotidianamente questi mezzi nella vita urbana sa bene che i rischi non si limitano a eventuali incidenti con terzi: furti, incendi, danni causati da eventi naturali, guasti improvvisi e infortuni personali sono altrettanto importanti da considerare. Per questo motivo, oltre all’RC, è essenziale valutare attentamente l’attivazione di coperture aggiuntive che garantiscano una tutela più completa e che rispondano alle specificità della guida cittadina.

Tra queste, la copertura contro il furto e incendio è sicuramente una delle più richieste: gli scooter e le moto sono infatti mezzi particolarmente esposti al rischio di sottrazione, soprattutto nelle grandi città o quando parcheggiati in spazi pubblici o meno protetti, e la possibilità che vengano danneggiati da incendi, dolosi o accidentali, non è trascurabile in ambienti urbani. Questa garanzia permette di ricevere un indennizzo che copre, anche in parte, il valore del veicolo sottratto o distrutto, offrendo così una protezione economica importante.

Non meno rilevante è la copertura per i danni causati da eventi naturali, come grandine, alluvioni, tempeste o altri fenomeni meteorologici avversi che possono compromettere l’integrità dello scooter o della moto, un aspetto da non sottovalutare in molte città soggette a condizioni climatiche imprevedibili.

Per chi guida con frequenza in città, un’altra garanzia preziosa è la tutela legale, che consente di affrontare con maggiore serenità eventuali controversie legate a incidenti o altri problemi legali derivanti dall’uso del mezzo. Questa copertura aiuta a sostenere le spese per avvocati e procedimenti giudiziari, fornendo un supporto concreto in momenti delicati.

Fondamentale è anche la copertura per gli infortuni del conducente, che protegge il guidatore, nei limiti delle somme indicate in polizza, da conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:

L’invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza;

La morte del conducente, avvenuta entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza.

Infine, la garanzia di assistenza stradale 24 ore su 24 rappresenta un servizio indispensabile per chi si sposta in città: in caso di guasti, forature o blocchi improvvisi, poter contare su un intervento rapido consente di ridurre i disagi e di tornare rapidamente alla propria routine quotidiana.

La possibilità di attivare tutte queste coperture in modo semplice, veloce e sicuro è garantita da assicurazioni online come Allianz Direct, che permette di personalizzare la propria polizza online, ottenere un preventivo immediato e gestire la polizza in completa autonomia, senza la necessità di recarsi in agenzia o affrontare lunghe procedure burocratiche. Allianz Direct è un punto di riferimento per chi cerca un’assicurazione flessibile, trasparente e adatta alle esigenze di chi guida uno scooter o una moto in città, offrendo soluzioni su misura con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Scegliere di integrare l’RC obbligatoria con queste coperture aggiuntive significa affrontare la mobilità urbana con maggiore sicurezza e tranquillità, tutelando sia il proprio veicolo sia la propria persona contro i rischi più frequenti e le problematiche tipiche della vita cittadina. Attivando queste garanzie tramite Allianz Direct, chi guida ogni giorno in città può contare su un supporto completo, rapido e digitale che rende più semplice proteggere il proprio mezzo e se stessi da ogni imprevisto.