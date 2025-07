Agricoltura a Trapani al collasso, Safina (Pd): subito interventi e ristori

"È un quadro drammatico quello che mi è stato consegnato ieri dagli agricoltori della provincia di Trapani, in particolare della valle del Belice. Ho ascoltato con attenzione, raccogliendo il dolore, la rabbia e la disperazionedi chi ogni giorno lavora la terra e oggi si ritrova con le colture che appassiscono sotto i propri occhi, senza acqua,senza sostegno, senza futuro". Lo dice il deputato regionale del Partito democratico Dario Safina."Non è più soltanto una crisi agricola o economica: quella che stiamo vivendo è una vera e propria emergenza sociale, che rischia di cancellare intere comunità produttive e di alimentare fenomeni di marginalità e degrado. È intollerabile che, a fronte di una situazione tanto grave, il governo regionale continui a restare immobile, privo di visione e di iniziativa" afferma.

Safina sottolinea come l'atavica mancanza di infrastrutture per la gestione idrica, l'assenza di manutenzione delle dighe, la scarsità di investimenti e una stagione siccitosa ormai cronica stiano compromettendo irrimediabilmente il comparto agricolo."Il presidente Schifani e il suo governo devono assumersi la responsabilità politica di fronte a questo disastro annunciato.I cittadini, gli agricoltori, le famiglie hanno bisogno di risposte urgenti, concrete, strutturali. Non c'è più tempo da perdere: va messo immediatamente un argine a questa deriva",conclude.