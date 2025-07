Elicottero Aeronautica soccorre anziana a Favignana

Un elicottero HH-139B dell'82° Centro SAR (Search and Rescue - Ricerca e Soccorso) dell'Aeronautica Militare, di base sull'aeroporto militare di Trapani, è intervenuto a Favignana per recuperare una signora anziana rimasta gravemente traumatizzata ad un arto inferiore in seguito ad una caduta. L'equipaggio, che ha ricevuto l'ordine di decollo dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), è decollato alle 04:15 per dirigersi verso l'isola dell'arcipelago delle Egadi, dove ha imbarcato sia la donna infortunata che il personale sanitario che la ha assistita durante il volo verso l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Giunti presso la struttura ospedaliera, la paziente è stata sbarcata e affidata alle cure del personale sanitario dell'ospedale. L'elicottero si è quindi diretto nuovamente a Favignana per sbarcare il personale sanitario, e a seguire ha fatto rientro alla base aerea di Trapani, alle 04:45 circa, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale. L'82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell'ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all'82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l'80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l'83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia, l'84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l'85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma).