Sequestra e violenta la ex, arrestato nel sonno a Milano

Ha chiesto un incontro alla sua ex e, una volta in casa della donna, ha sprangato la porta con una sedia, le ha preso il telefono e, minacciandola con un cacciavite, l'ha costretta ad avere rapporti sessuali. È accaduto l'altra notte nella zona diviale Umbria a Milano. La donna, 45 anni, approfittando del fatto che l'ex, 33 anni, dopo aver assunto stupefacenti, si fosse addormentato, è riuscita a chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati l'uomo ancora dormiva ed è stato arrestato mentre la donna è stata portata alla clinica Mangiagalli, specializzata nel trattare violenze sessuali. L'uomo è stato arrestato per sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni.