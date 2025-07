Isola Vulcano, Associazione culturale Hierà: al via il Premio Solidarietà 2025

Maria Grazia Cucinotta, Cesare Bocci, Manlio Dovì e Sergio Viglianese. Ecco i 4 protagonisti della 14° edizione del Premio Solidarietà a Vulcano (Isole Eolie), in programma venerdì 18 e sabato 19 luglio. Due serate organizzate dall’Associazione Culturale Hierà con lo scopo di raccogliere fondi per la Comunità Eoliana.

“Anche quest’anno il ricavato sarà destinato a due giovani ragazzi delle isole che dall’autunno frequenteranno l’Università - dice Gilberto Iacono, Presidente della A. C. Hierà. Crediamo fermamente nel fatto che lo sviluppo e la crescita di un territorio parta proprio dai giovani – continua – i ragazzi delle Eolie devono avere le stesse condizioni di partenza di tutti gli altri coetanei. Noi siamo operativi per abbattere le barriere economiche e sociali che spesso, troppo spesso le nostre famiglie si trovano ad affrontare da sole."

Madrina del Premio la splendida Maria Grazia Cucinotta. “Sembra incredibile ma è realtà – dichiara l’attrice messinese – per certi versi nascere in un paradiso come le Eolie non è un’opportunità in più ma un problema. Con questo evento vogliamo sensibilizzare tutti a fare un passo in avanti. Regalare un sorriso, un aiuto molte volte fa la differenza. Dobbiamo seminare il seme del donare”.

Accanto all’aiuto alle famiglie dei due studenti, come di consueto – il sostegno alimentare per le famiglie in difficoltà. “Una parte del ricavato delle due serate che sottolineiamo sono completamente gratuite – dice Padre Lio, il Parroco dell’isola di Vulcano – sarà destinato all’aiuto alimentare per tutte quelle persone e per quelle famiglie in difficoltà che non possono essere abbandonate. Siamo in prima linea dal lontano 2011 con il Premio proprio per testimoniare il valore enorme della Solidarietà".

La kermesse di Vulcano quest’anno si arricchisce di un'altra presenza straordinaria, quella di Cesare Bocci. 100 anni fa nasceva un gigante della cultura italiana, Andrea Camilleri. Proprio in occasione del centenario del grande scrittore siciliano, arriverà sull’isola l’attore che ha interpretato in maniera magnifica Mimi Augello, il mitico vice del Commissario Montalbano nelle fortunatissime serie tv ispirate ai racconti di Camilleri. Un attore, un conduttore tv di successo ma soprattutto un uomo impegnato da tempo nel sociale. “Credo che l’impegno nei confronti degli altri è una sorta di ricchezza che deve nascere dentro ognuno di noi- spiega – in questo senso, l’esempio è contagioso. Invito tutti a provare quest’esperienza. E’ bello dare, è bello impegnarsi per gli altri e dunque, appena mi è stato possibile, ho accettato di partecipare volentieri a questa iniziativa e potete scommetterci, faremo di tutto per raccogliere più fondi per questi scopi generosissimi”.

Il Premio Solidarietà 2025 avrà il sostegno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, il Patrocinio del Comune di Lipari e una magnifica piccola squadra di imprenditori. Un team che si arricchisce quest’anno di un'altra lodevole iniziativa con la messa all’asta di un gioiello creato da un importante orafo siciliano il cui ricavato andrà in beneficenza.

Gli spettacoli. Si parte Venerdì 18 con “Sergio Viglianese Show “dove il celebre comico affermatosi a Zelig e Colorado Cafè porterà in scena i suoi cavalli di battaglia, dal meccanico al killer – dall’angelo custode sfaticato al pazzo che si crede il Re .

Sabato 19 invece, sarà la volta di Manlio Dovì con il suo “Facce ride show”. Uno spettacolo pirotecnico per un artista capace di interpretare una gamma enorme di personaggi con le sue imitazioni e le sue caricature, tutte messe in scena con una bravura incredibile come d’altronde il suo curriculum dimostra: dal Bagaglino a Domenica In passando per decine di film di grande successo.

“Sono davvero felicissimo di esibirmi a Vulcano. Essendo palermitano sono molto sensibile a queste tematiche che mi toccano da vicino. In secondo luogo, credo che il fatto di fare del bene organizzando delle serate per riderci sopra con leggerezza ma testimoniando l’impegno sociale è davvero un fattore vincente. Venite a ridere con noi e venite a fare del bene insieme a noi”.