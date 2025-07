Palazzolo Acreide, al via Teatri di pietra 2025: tre gli appuntamenti in programma

Anche quest’anno torna al Teatro greco di Akrai la rassegna regionale “Teatri di pietra”, un appuntamento atteso per la bellezza e la qualità degli spettacoli promossi. Tre grandi serate, tre spettacoli dedicati ai temi classici e del Mediterraneo, dal teatro musicale, al teatro d’autore alla danza, per vivere la magia del teatro nello splendido scenario di Akrai. La rassegna rientra nella programmazione di eventi promossa per questa estate dall’Assessorato comunale alla Cultura guidato da Nadia Spada e in collaborazione con il Parco archeologico.

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzolo-e.it

"La rassegna Teatri di pietra, che siamo lieti di accogliere anche quest’anno – sottolinea l’assessore Spada - rappresenta un patrimonio culturale di grande valore, offrendo agli spettatori spettacoli di alta qualità in suggestivi scenari all'aperto. Questa iniziativa valorizza il nostro territorio, promuove l'arte e la cultura, e permette a tutti di vivere esperienze uniche e coinvolgenti, rafforzando il senso di comunità e di identità".

Il primo spettacolo è in programma giovedì 24 luglio alle 20,30 con “ANDROMEDA E PERSEO” di Gianfranco Perriera produzione Pangea con ERNESTO MARIA PONTE e CLELIA CUCCO. Lo spettacolo racconta l’antico mito di Andromeda e Perseo, la storia di come l’amore e la bellezza che sa farsi promessa di gentilezza possono strappare gli umani ad un egoismo che li inchioda alla ferinità? Un uomo e una donna, che abitano, i margini della memoria, vengono dunque a noi per ritessere la storia di chi all’orrore non volle cedere.

Il secondo appuntamento sarà domenica 27 luglio con LA FABBRICA DEGLI ANGELI SENZA TEMPO, drammaturgia Brancaccio, Gatti, coreografia e regia Aurelio Gatti, con Lucia Cinquegrana, Elisa Carta Carosi, Paola Saribas e Mario Brancaccio, MDA Produzioni Danza. Il riscatto è il tema di questo spettacolo di danza teatro, attraverso la musica e le visioni dell’ormai vecchio maestro di musica Nicola Antonio Porpora, ennesimo protagonista dei fasti e dell’oblio di un’epoca, quella Barocca, tanto straordinaria quanto indifferente ai suoi numerosi artefici.

Infine giovedì 31 luglio un grande classico PIRANDELLO. QUESTO, CODESTO E QUELLO, di Salvatore Ferlita e Sergio Vespertino, musiche di Gabriele Lomonte, scenografia di Mariano Brusca e Salvatore Scherma, produzione Agricantus. Uno spettacolo che indaga su uno dei più importanti autori della letteratura italiana, ironizzando sui suoi personaggi, che venuti fuori dalle pagine, adesso sono loro a chiedere all’autore conto e ragione, rinfacciandogli l’ignominia alla quale sono stati inchiodati, volendo a tutti i costi restituirgli la loro “croce”.