Acate, la minoranza consiliare all'attacco: la politica locale è un mercato delle poltrone

“Mentre, con nostro dispiacere Acate va in fumo in tutti i sensi, il sindaco nomina Gianni Licitra come nuovo assessore comunale con un pacchetto di deleghe di tutto rispetto. Ci auguriamo per il bene della città che si tratti veramente di una scelta basata su competenza e spirito di servizio". E' la minoranza consiliare (nella foto) a scagliarsi contro la politica locale. "Caro sindaco - continua la nota della Lista Caruso - noi e gli acatesi non abbiamo la memoria corta. Solo pochi mesi fa, lo stesso Licitra si scagliava pubblicamente contro di lei in una diretta social dai toni durissimi accusandola pubblicamente, senza mezzi termini, di cattiva gestione e mancanza di visione e tanto altro. Ora, all’improvviso, viene premiato con un bell’incarico in giunta. Cosa sarà cambiato in così poco tempo? Cosa si nasconde dietro le quinte?

Nel frattempo, gli altri assessori, la presidente del consiglio Cicero e il vicepresidente Caruso rimangono saldamente al loro posto senza fiatare. Guai a mettere a rischio lo stipendio, ossia gli ormai famosi circa 2000 euro al mese!

Attenzione perché al sindaco Fidone finché gli fa comodo, tutti sono bravi e indispensabili poi – improvvisamente – chi osa dissentire diventa ostacolo alla maggioranza e viene rimosso. È successo con l’ex super assessore Raffo, che fino a ieri veniva pubblicamente elogiato, e oggi viene accusato di assenze e scarso impegno. La politica ad Acate è ridotta a un mercato delle poltrone, dove chi critica viene punito e chi applaude viene premiato. In un momento in cui Acate ha tanto bisogno di concretezza, questi teatrini politici sono uno spettacolo indegno a cui i cittadini acatesi non vogliono più assistere”.