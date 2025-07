Gergiev a Caserta, diventa un 'caso': Giuli lancia l'allarme propaganda

Un caso il concerto del direttore d'orchestra russo Valerij Gergiev previsto il 27 luglio alla Reggia di Caserta dopo l'appello di Julya Navalnaya ad annullare l'evento. 'L'arte è libera e non può essere censurata. La propaganda però è un'altra cosa. Per questo il concerto dell'amico di Putin Gergiev voluto, promosso e pagato dalla Regione Campania, rischia di far passare un messaggio sbagliato', dice il ministro della Cultura Giuli. Anche il Pd e Calenda chiedono di cancellare l'esibizione 'del propagandista dello zar', ma il governatore della Campania DeLuca per ora tira dritto. 'Non intendiamo accettare logiche di preclusione o di interruzione del dialogo, perché questo non aiuta la pace', sostiene. Sulla stessa linea la Lega: 'Impedire a un direttore d'orchestra di portare la sua arte nel nostro Paese ci renderebbe identici a quelli che a parole vogliamo combattere', osserva la vice segretaria Sardone.