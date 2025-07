Modica Calcio, Incatasciato confermato in rossoblù

Arrivano le prime riconferme per il Modica Calcio che ha annunciato la permanenza in rossoblù di Salvatore Incatasciato. Il centrocampista da anni ormai difende questi colori e si è dimostrato sempre un punto di riferimento per i compagni. Corsa e grinta le sue doti principali, con la voglia di dare tutto in campo, una caratteristica che ha sicuramente colpito anche il nuovo tecnico Filippo Raciti.

Incatasciato ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e dedizione nel lavoro giornaliero, andando a creare un amalgama nello spogliatoio senza mai mettere in mostra comportamenti sopra le righe, distinguendosi per abnegazione e piena disponibilità nei confronti degli allenatori e delle loro scelte. Incatasciato vestirà, dunque, i colori rossoblu ancora per un anno, entrando di diritto a far parte di quel gruppo di ragazzi che hanno lasciato il segno nella storia di questa società, quella che Pitino e Gugliotta vogliono provare a scrivere anche attraverso uomini come lui.