Crfiminalità, controlli della polizia in viale Isonzo e Lido a Catanzaro

urante la scorsa notte, nell'ambito di un'intensa attività di monitoraggio volta al controllo della criminalità diffusa sul territorio, la Polizia di Stato ha condotto una massiccia attività di perquisizioni in diversi obiettivi tra Catanzaro e Catanzaro Lido.

Lo riferisce un comunicato della Questura di Catanzaro.

"Sono stati effettuati - si aggiunge nella nota - controlli a numerosi pregiudicati nel complesso abitativo di Viale Isonzo.

L'efficace operato dei poliziotti della Squadra Volante della Questura ha consentito di rinvenire 350 grammi di sostanza da taglio, due fucili, di cui uno oggetto di furto nel 2022, due pistole con matricola abrasa, caricatori e circa 200 munizioni, tutto occultato all'interno di un vano sottoscala appositamente murato.

Per gli approfondimenti giudiziari è intervenuta sul posto la Squadra mobile, unitamente alla Polizia scientifica che ha effettuato i necessari rilievi di natura specialistica.

Contestualmente, sarà data notizia all'Aterp per i controlli di competenza sulla struttura.