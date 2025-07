Augello tra gli ultimi arrivati al Palermo:" Possiamo fare grandi cose, tifoso di Inzaghi"

Come è nata la trattativa? Ho sentito il direttore Osti con il quale abbiamo un bel rapporto. Ho sentito anche il mister e so che voleva portarmi qui. Avevo delle offerte in Serie A ma Palermo è qualcosa di importante e credo che possiamo fare cose magnifiche". Lo ha detto Tommaso Augello, nuovo arrivato in casa rosanero, intervenuto in conferenza stampa di presentazione dal ritiro estivo in Valle d'Aosta.

"Palermo è una bellissima città e sono contento di essere arrivato - continua - Non c'è stato bisogno di convincrmi più di tanto.

Ceccaroni mi ha detto che qui si sta tanto bene". Parlando del tecnico Pippo Inzaghi: "Sono sempre stato tifoso del Milan e quindi ho sempre esultato ai gol di Inzaghi: quando mi ha scritto un messaggio e mi ha chiamato è stato qualcosa di emozionante e incredibile, sono felicissimo di essere allenato da un personaggio importante come lui". Augello parla anche del rapporto con Claudio Ranieri che ha avuto al Cagliari e alla Sampdoria: "Con lui ho trascorso anni bellissimi. È una persona perbene, è stato l'allenatore più importante della mia carriera: penso sia il fuoriclasse degli allenatori, un signore del calcio".