Beach Handball, Albatro Siracusa campione regionale Under 16

E’ l’Albatro Siracusa ad aggiudicarsi il titolo regionale Under 16 maschile di beach Handball. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria e di fatto chiude l’attività federale Outdoor per la stagione 2024/2025.

La formazione siracusana ha conquistato il titolo al termine della Final Six svoltasi nella giornata di domenica 13 luglio sulla sabbia della spiaggia del lido Le Capannine di Catania.

La formazione aretusea ha battuto in finale la New Handball Mascalucia. Sul podio anche la TH Mascalucia che ha vinto la finalina per il terzo e quarto posto contro la Digerbato Marsala. Concludono i piazzamenti la Pallamano Marsala e l’Alcamo.

Per quanto riguarda invece i premi individuali migliore portiere Seby Romano dell’Albatro e migliore marcatore Cristian Falsaperla della New Handball Mascalucia. A presenziare la cerimonia di premiazione il presidente del Comitato Regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria.