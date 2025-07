Modica, Forza Italia: Giorgio Rizza nominato responsabile dei quartieri

Il Segretario cittadino di Forza Italia per Modica, Giorgio Aprile, ha nominato Giorgio Rizza (nella foto) Responsabile dei Quartieri.

Il Responsabile dei Quartieri rappresenta la figura chiave per concretizzare la vicinanza del partito alle comunità locali. Le sue funzioni principali includono:

Punto di Ascolto e Rappresentanza: Sarà compito del Sig. Rizza essere costantemente presente nei quartieri per raccogliere feedback e suggerimenti direttamente dai cittadini. Faciliterà inoltre il dialogo tra i residenti e i rappresentanti del partito e delle istituzioni, promuovendo incontri pubblici e informali per favorire la discussione e la partecipazione.

Organizzazione di Iniziative Locali: Il Responsabile coordinerà eventi, incontri tematici, campagne di sensibilizzazione e attività di promozione sociale. Inoltre, promuoverà iniziative di partecipazione civica, come forum di quartiere, laboratori e attività di volontariato, per coinvolgere attivamente la cittadinanza.

Supporto alla Partecipazione: Un obiettivo fondamentale sarà incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni e ai progetti del partito, fungendo da ponte tra le esigenze della comunità e le proposte politiche. Il Sig. Rizza si impegnerà anche ad aiutare i cittadini a conoscere e ad accedere ai servizi pubblici e alle risorse disponibili nel territorio.

Monitoraggio e Segnalazione: Sarà incaricato di monitorare le problematiche ricorrenti e le richieste provenienti dal territorio, portandole all’attenzione del partito e delle istituzioni per individuare soluzioni concrete. Collaborerà inoltre con gli altri responsabili di settore per elaborare risposte adeguate alle esigenze raccolte.

Collegamento con la Struttura del Partito: Il Responsabile dei Quartieri trasmetterà al coordinamento centrale le istanze del quartiere e le attività svolte, contribuendo alla pianificazione delle strategie e delle campagne politiche. Sarà il punto di riferimento tra il partito e i gruppi di cittadini, associazioni e comitati locali.