Vino, silenzio e attesa: sabato 'Refrigerium' al Castello del Solacium a Targia Siracusa

Un nuovo percorso tra luce, memoria e silenzio. Dopo aver celebrato il ventennale, torna anche quest'anno nel mese di agosto "Strepitus Silentii … le notti delle catacombe”, un viaggio tra spiritualità, teatro e memoria per far rivivere il fascino profondo delle catacombe cristiane.

Le visite notturne teatralizzate saranno quest'anno precedute da una première, una serata speciale nella quale si fonderanno bellezza, identità e spirito di comunità.

L'appuntamento unico, intitolato “Refrigerium – Paradisu e Arrifriscu”, avrà luogo sabato 19 luglio alle ore 19.00 al Castello del Solacium, Cantine Pupillo, in contrada La Targia a Siracusa. Un’esperienza per fondere storia, arte e gusto. L’incontro sarà accompagnato da letture, racconti e degustazioni, evocando simbolicamente il refrigerium, l’antico rito di commemorazione che univa vino, silenzio e attesa. Durante la serata verrà presentato in anteprima il nuovo calendario di Strepitus Silentii: un viaggio tra spiritualità, teatro e memoria, per far rivivere il fascino profondo delle catacombe cristiane.

Interverranno Lorenzo Falletti, Doriana La Fauci, Caterina Pugliese, Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca. Kairos, promotrice del progetto culturale, e le Cantine Pupillo, custodi di un’antica tradizione vitivinicola, si incontrano per dare vita a un’esperienza che fonde storia, arte e gusto

Strepitus Silentii è un'immersione nella storia di Siracusa e nella cristianità ma anche una riflessione sul percorso della vita cristiana all’interno della catacomba. Il percorso, scandito dalla voce degli attori e dal suono di un flauto, si snoda attraverso le gallerie sotterranee della catacomba.