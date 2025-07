Nuova rete ospedaliera, Gennuso FI: "Niente tagli, più servizi nel Siracusano"

Il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso esprime la sua visione propositiva riguardo alla bozza della nuova rete ospedaliera siciliana, con un'attenzione particolare alle esigenze attuali della provincia di Siracusa. L'obiettivo primario è per Gennuso "garantire il potenziamento dell'assistenza sanitaria senza penalizzare l'attuale offerta di posti letto, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale del capoluogo". "Questa bozza rappresenta un punto di partenza importante, ma è fondamentale che tenga conto delle specifiche necessità del nostro territorio e del contesto attuale," dichiara Gennuso. "È cruciale che ogni riorganizzazione miri a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, salvaguardando al contempo la piena disponibilità dei posti letto esistenti."

Gennuso sottolinea come, in assenza del nuovo ospedale, la proposta pervenuta potrebbe penalizzare il territorio, mentre il precedente documento elaborato dall'ASP di concerto con l’assessorato, sia particolarmente calzante in questo momento. Esso consente infatti di "ottimizzare le risorse attuali e di mantenere un'adeguata risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini, senza che si verifichi alcuna riduzione dei posti letto nei presidi di Avola-Noto e Lentini."

"La provincia di Siracusa non deve perdere nemmeno un posto letto. Reparti come l'Ortopedia del PO Avola-Noto, riconosciuto come un'eccellenza a livello nazionale, con un primario di spicco come il Dott. Piccione, devono essere valorizzati e potenziati, non certo penalizzati," afferma Gennuso. "La collaborazione con l'ASP in questa fase è fondamentale per definire soluzioni che anticipino le esigenze future e al contempo consolidino la qualità dei servizi attuali."

In un'ottica di costruttiva collaborazione, Gennuso si dice pronto a confrontarsi con il direttore generale Salvatore Iacolino, con l’assessore della salute Daniela Faraoni e con il Governatore Renato Schifani. L'obiettivo è presentare le proposte più adeguate per assicurare che la riorganizzazione della rete ospedaliera porti a un effettivo miglioramento per la provincia di Siracusa.

"È un'ottima notizia che la bozza confermi il nuovo ospedale di Siracusa come un DEA di II Livello, il che rappresenta un passo significativo verso il futuro," conclude Gennuso. "Ma è nostro dovere garantire che, nel frattempo, la qualità e la quantità dei servizi offerti non vengano in alcun modo compromesse, bensì rafforzate, grazie a un approccio pragmatico e orientato alle esigenze dei nostri cittadini."