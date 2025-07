Due ladri in fuga a Lentini abbandonano la refurtiva

Sono proseguiti, anche nella giornata di ieri, servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa nella zona nord della provincia, e in particolare nel centro lentinese e nelle periferie limitrofe, svolti dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania.

Il dispositivo di sicurezza e prevenzione, che ha previsto l’allestimento di numerosi posti di controllo, ha consentito di presidiare le principali arterie viarie del lentinese.

Nel corso del servizio sono state identificate 121 persone, tra le quali 14 già conosciute alle forze di polizia, e controllati 41 veicoli. 7 sono state le sanzioni amministrative elevate per violazione del codice della strada e 11 i soggetti sottoposti ad obblighi controllati. Durante questi ultimi controlli, i Poliziotti hanno denunciato un uomo di 38 anni per aver violato la misura della detenzione domiciliare cui è sottoposto.

Infine, l’intensificazione del controllo del territorio, operato dalla Polizia di Stato, ha consentito, nella nottata, di mettere in fuga due persone che si erano impossessate di alcune grondaie. Alla vista della Polizia, i due fuggivano ma la refurtiva veniva recuperata. Sono in corso accertamenti finalizzati all’identificazione delle due persone.