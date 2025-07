Siracusa, Garozzo (IV) pentito di avere sponsorizzato Italia? "Spero nella prescrizione"

Giancarlo Garozzo, lei è stato il sindaco che ha scelto Francesco Italia come vice sindaco. Se n'è pentito?

"Considerato che sono passati 7 anni e mezzo da quando ho proposto e sostenuto la sua candidatura spero più che altro che il "reato" possa essere dichiarato prescritto! In ogni caso ci tengo a ricordare che già nel 2023, non ritenendolo adeguato, non l’ho sostenuto. Devo anche ammettere che, proprio nel 2023, se avessi sostenuto Renata Giunta forse Italia non sarebbe stato rieletto, ma in quell'occasione ho assecondato i candidati “consiglieri” e i responsabili delle liste in coalizione che ci tenevano a sostenere la mia candidatura, con il senno di poi è stato un errore, ma chi non ne commette !". E' lo stralcio di un intervista che il primo sindaco legato a Matteo Renzi ha rilasciato a 'I Fatti' di Siracusa, il giornale diretto da Salvo Benanti.