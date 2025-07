Via Cappellini a Pachino, come nel Bronx. Nove persone sono state denunciate in stato di libertà per furto di energia elettrica.

I soggetti denunciati, tutti con precedenti di polizia e residenti in via Cappellini, sono risultati avere presso le loro abitazioni allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica. L'operazione è stata condotta dai carabinieri con l'ausilio degli operai dell'Enel.