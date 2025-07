Scoprono che ha commesso 3 furti, denunciato a Lentini

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno identificato l’autore di tre furti commessi tra il 12 e il 14 luglio in Lentini.

Precisamente, il 35enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, identificato dai Carabinieri grazie alle tempestive attività investigative condotte, si sarebbe reso responsabile del furto di un portafoglio presso l’Istituto Scolastico Gorgia Vittorini, di un furto in abitazione dove sono stati asportati monili in oro e argento e del furto in un’attività commerciale dove sono stati asportati circa 800 euro dal registratore di cassa.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.