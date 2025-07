Armi e munizioni in casa, preso a Castel Mauro Castelverde

Un arsenale, con armi e munizioni, è stato scoperto dai carabinieri della Stazione di San Mauro Castelverde, in collaborazione con il Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, nell'appartamento di un uomo di 51 anni arrestato per detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Durante la perquisizione domiciliare i due cani Dru e Vera, un pastore tedesco e un pastore belga, hanno individuato, dietro un armadio a muro, una carabina calibro 30-06, risultata rubata, e una pistola revolver senza matricola e tamburo. In un magazzino, nella disponibilità dell'uomo, erano invece nascoste una baionetta, un fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa e 76 munizioni di vario calibro. Le armi e il munizionamento sono state sequestrate, per il 51enne il gip ha disposto la misura cautelare in carcere.