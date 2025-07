Mappatura sulla criminalità, Commissione Antimafia Ars domani a Trapani

La Commissione Antimafia dell'Ars, presieduta da Antonello Cracolici, sarà a Trapani, domani, giovedì 17 luglio, per proseguire la mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Alle 10.30, in prefettura, si terrà l'incontro con il prefetto Daniela Lupo, con il questore, Giuseppe Felice Peritore, con il comandante provinciale dei carabinieri Mauro Carrozzo, con il comandante provinciale della guardia di Finanza Costantino La Vecchia e con il capo sezione operativa della Direzione investigativa antimafia (Dia), Giovanni Renda. Alle 12.15 è previsto un punto stampa in prefettura. Dalle 12.30, i lavori riprenderanno con il procuratore capo della Repubblica al tribunale di Trapani, Gabriele Paci, e con il procuratore capo della Repubblica al tribunale di Marsala, Fernando Asaro. Infine, dalle 15, la commissione incontrerà i sindaci del libero consorzio comunale di Trapani.