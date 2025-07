La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato un avviso valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi e un livello 1 per quanto riguarda il rischio di ondate di calore (colore giallo). È previsto, infine, un rischio incendi di pericolosità media.