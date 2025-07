Gestione Urbanistica a Milano, la Procura chiede 6 misure cautelari

Sei richieste di custodia cautelare, tre per i domiciliari,tra cui quella per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella fondatore e ceo del gruppo Coima, e tre per il carcere:è quanto emerge dal nuovo filone dell'inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica della Procura di Milano. Deciderà il gip Mattia Fiorentini dopo gli interrogatori preventivi fissati peril 23 luglio prossimo. La Procura sta indagando da quasi tre anni su tutta la gestione urbanistica del capoluogo e su decine di progetti immobiliari. Numerosi i fascicoli aperti, alcuni deiquali già arrivati in udienza preliminare o a processo.

"Il fenomeno indagato, legato ad alcuni profili di incontrollata espansione edilizia, ha assunto dimensioni di rilievo notevolissimo". Lo scrive il procuratore di Milano Marcello Viola riferendosi alla indagine sulla gestione dell'urbanistica in città, in un nota in cui comunica le richieste dei pm dell'applicazione di 6 misure cautelari, arresti in carcere e domiciliari, e 24 perquisizioni e acquisizioni della Gdf anche negli uffici del Comune. Per spiegare l'entità del fenomeno, Viola ha aggiunto che le indagini "hanno già portato nei mesi scorsi al sequestro preventivo di diversi cantieri" e a "misure cautelari personali".