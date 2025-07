L'incendio a Lamezia Terma, Arpacal: nessuna criticità nell'aria

A seguito dell'incendio sviluppatosi il 13 luglio a LameziaTerme nell'impianto di trattamento rifiuti della società Ecologia Oggi, l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal) ha attivato tempestivamente un'azione di monitoraggio straordinario della qualità dell'aria. Il campionamento, non ha evidenziato superamenti dei limiti normativi previsti per gli inquinanti monitorati, in particolare per gli Idrocarburi policiclici aromatici, indicatori di emissioni da combustione".Lo riferisce un comunicato dell'Arpacal. "Pertanto - é dettoa ncora nella nota - la situazione, sulla base delle evidenze analitiche disponibili, non presenta criticità rilevanti di tipo ambientale o sanitario nell'area campionata".