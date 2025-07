Trenta chili di cocaina occultata in una statua: un arresto a Rosarno

Trenta chili di cocaina nascosti in una statua a Rosarno, nel Reggino. Ad occultarli era stato un 42enne, che é stato arrestato dal Commissariato di Gioia Tauro della polizia con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. La statua si trovava nel giardino adiacente alla sede di un'impresa di cui é titolare il 42enne arrestato. Il monumento era dotato di un meccanismo di apertura e chiusura che consentiva di occultare all'interno la droga. I controlli effettuati dai poliziotti hanno portato anche al sequestro di materiale per il confezionamento delle dosi distupefacente e di 25 mila euro in contanti, presunto provento dell'attività di spaccio di droga.