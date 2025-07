Calcio, serie D. Domani l'Enna allo stadio 'Gaeta' svela il suo vero volto

Tutto pronto per la presentazione della prossima stagione in casa Enna, formazione che milita nel girone I del campionato di Serie D. La società gialloverde, infatti, ha chiamato a raccolta stampa e tifosi per annunciare i propri programmi. L'evento si terrà domani alle 17 nella sala stampa dello stadio 'Generale Gaeta' di Enna. All'incontro parteciperanno l'assessore allo sport della Città di Enna, Rosalinda Campanile, e il direttore Pietro Lo Monaco, che quest'anno garantirà il suo prezioso supporto alla squadra gialloverde, portando la sua vasta esperienza nel mondo del calcio professionistico al servizio del progetto Enna.