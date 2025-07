Casinò nel Sud Italia: sogno possibile o utopia? Il caso di Termoli tra proposte, turismo e sfide

Nel panorama del gioco d’azzardo legale in Italia, la geografia è estremamente sbilanciata: tutti e quattro i casinò terrestri autorizzati si trovano al Nord, in zone di confine o a forte vocazione turistica internazionale — Sanremo, Venezia, Campione d’Italia e Saint-Vincent. Il Sud, nonostante il suo potenziale turistico e culturale, non ospita alcun casinò autorizzato, e le proposte avanzate nel tempo sono rimaste sulla carta. Gli appassionati di casino del Sud, fin’oggi hanno come unica alternativa i siti di gioco d’azzardo online. Ma qualcosa potrebbe cambiare, almeno nelle intenzioni: Termoli, cittadina del Molise affacciata sull’Adriatico, è al centro di un progetto ambizioso che mira a portare il primo casinò del Meridione.

La proposta di Termoli: un progetto da 500 milioni

L’iniziativa più concreta finora presentata è quella dell’avvocato Giovanni Di Stefano, segretario politico del Partito Nazionale Italiano. Il progetto prevede un investimento di 500 milioni di euro per la costruzione di un casinò legale a Termoli, accompagnato dalla realizzazione di hotel, resort e dall’ampliamento del porto per rafforzare i collegamenti turistici e commerciali della zona.

Alla base della proposta c’è un obiettivo chiaro: rilanciare l’economia locale, attrarre turisti e investitori, creare centinaia di posti di lavoro e trasformare la cittadina molisana in un polo di intrattenimento e lusso, capace di competere con le mete europee più ambite del settore.

Una base legale esistente ma poco sfruttata

L’elemento normativo che rende teoricamente possibile questo scenario è la Legge n. 1296 del 1936, che consente al Governo italiano di autorizzare l’apertura di nuove case da gioco su richiesta delle amministrazioni locali, senza bisogno di modificare la Costituzione. In altre parole, non serve una riforma radicale, ma semplicemente una deroga governativa, supportata da motivazioni economiche o turistiche solide.

Tuttavia, proprio l’assenza di autorizzazioni negli ultimi decenni mostra quanto sia difficile trasformare una proposta in realtà operativa. Il progetto di Termoli, seppur ben strutturato, è ancora fermo allo stadio di proposta formale, senza approvazione né cantieri avviati.

Perché proprio Termoli?

Termoli non è solo un nome a caso sulla mappa. È una località balneare con un centro storico suggestivo, un porto attivo e una buona accessibilità rispetto ad altre aree del Sud Italia. Inoltre, il Molise — spesso trascurato nei grandi progetti infrastrutturali — potrebbe trarre enorme beneficio da un piano di sviluppo turistico così ambizioso.

Il casinò non sarebbe un’entità isolata, ma il fulcro di una piattaforma di rilancio economico che coinvolgerebbe diversi settori: edilizia, accoglienza, ristorazione, servizi turistici, trasporti e persino cultura. L’effetto moltiplicatore, secondo le stime, potrebbe generare oltre 1.000 posti di lavoro indiretti, oltre ai 300 impieghi diretti legati alla gestione del casinò e delle strutture annesse.

Confronti europei: Portorož e Loutraki come modelli

Il progetto trae ispirazione da esempi europei di successo come Portorož in Slovenia e Loutraki in Grecia, località una volta marginali che, grazie all’introduzione di casinò di alto livello, sono riuscite a rivoluzionare la propria offerta turistica e diventare mete riconosciute a livello internazionale. Per il Molise, una regione che nel 2024 ha registrato appena 2.000 soggiorni turistici privati in otto mesi, la sfida è immensa ma potenzialmente trasformativa.

Turismo e impatto economico atteso

Secondo le previsioni, Termoli potrebbe superare il milione di presenze turistiche annue entro cinque anni dall’inaugurazione del casinò. Oltre alla struttura ludica, l’investimento include hotel di alta gamma, resort, e un ampliamento significativo del porto, per incentivare l’arrivo di crociere e yacht privati. Questo porterebbe non solo un turismo di fascia alta, ma anche nuove opportunità per l’intero comparto commerciale locale.

L’indotto andrebbe ben oltre il settore alberghiero: si prevede la nascita di nuovi esercizi di ristorazione, servizi turistici, eventi culturali, spettacoli e attività legate all’intrattenimento, con un impatto diretto sull’occupazione e sull’immagine della regione.

Gli ostacoli: tra burocrazia, cultura e digitale

Nonostante le buone intenzioni, il cammino è tutt’altro che semplice. Innanzitutto, l’apertura di un casinò richiede una deroga governativa, e quindi un ampio consenso politico a livello centrale. Inoltre, il progetto deve affrontare resistenze culturali e sociali, in particolare quelle legate alla percezione del gioco d’azzardo come rischio per la salute pubblica.

C’è poi la concorrenza dei casinò online, in continua crescita. Il gioco digitale offre comodità, anonimato e un’ampia varietà di giochi accessibili da casa, e questo potrebbe limitare l’attrattiva di una struttura fisica, soprattutto tra i più giovani. Per avere successo, il casinò di Termoli dovrebbe offrire un’esperienza immersiva, esclusiva e difficilmente replicabile online.

Progetti simili nel Sud: realtà o suggestioni?

Oltre a Termoli, si è parlato in passato anche di Salerno e Taormina come possibili sedi di casinò nel Sud. Tuttavia, nessuna proposta ha superato la fase teorica. A Salerno, pur essendo una città con potenziale turistico elevato, non si registrano sviluppi concreti. A Taormina, invece, un casinò ha effettivamente operato tra il 1963 e il 1965, ma la struttura è stata chiusa e da allora non vi è stato alcun serio tentativo di riapertura.

Una scommessa sul futuro

Il caso di Termoli rappresenta una rara combinazione di visione imprenditoriale, base normativa e potenziale economico. Ma per diventare realtà, il progetto necessita di una volontà politica chiara, un consenso sociale diffuso e una regia strategica forte, capace di coordinare pubblico e privato, locale e nazionale.

L’apertura di un casinò nel Sud Italia non sarebbe solo una novità geografica, ma un segnale simbolico di riequilibrio e sviluppo. Se ben realizzato, potrebbe diventare un catalizzatore di trasformazione per un’intera regione. Ma se mal gestito, rischierebbe di restare l’ennesima occasione mancata.