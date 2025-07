Pd, prima segreteria siciliana a Sigonella: ' per dire no alla guerra'

Si terra' venerdi 25 luglio alle ore 17 la prima riunione della nuova segreteria regionale del Pd Sicilia. Lo ha deciso il segretario regionale Anthony Barbagallo che ha scelto un luogo simbolico: Sigonella. La riunione, in presenza, si terra' infatti presso l'hotel Sigonella Inn (a Motta Sant'Anastasia, Catania), una struttura confiscata alla mafia, alle porte della base militare. "E' da questa struttura - spiega il segretario regionale - che la scorsa settimana e' decollato l' Atr P-72A dell'Aeronautica Militare italiana per monitorare la presenza nel mediterraneo di un sottomarino russo. Il Pd ribadisce il proprio no al coinvolgimento della Sicilia, da sempre terra di mediazione e di scambio fra i popoli, nei conflitti che in questo momento stanno covando nel Mediterraneo e in Medio Oriente in particolare. Rigettiamo la cultura della guerra e, sull'esempio della mobilitazione a Comiso nel 1982 contro i missili Cruise, anche oggi siamo pronti a mobilitarci contro chi ritiene che la nostra Isola possa essere una piattaforma logistica per gli strumenti di morte".