Catania, 800 mila euro per il restauro di San Nicolò l'Arena

Al via i lavori di restauro, messa in sicurezza e valorizzazione della chiesa di San Nicolò l'Arena, a Catania. Lo prevede l'accordo siglato tra il ministero dell'Interno, la soprintendenza per i Beni culturali e il Comune di Catania per l'attuazione degli interventi relativi al patrimonio del Fondo edifici di culto (Fec). "Questa intesa - dice l'assessore regionale ai Beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione istituzionale. La Sicilia dimostra ancora una volta la sua capacità di utilizzare in modo efficace e progettuale le risorse nazionali ed europee al fine di valorizzare la propria identità e i propri luoghi della memoria". L'intervento è finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e prevede un investimento complessivo di oltre 800mila euro. Il complesso monumentale di San Nicolò l'Arena, uno dei più vasti monasteri benedettini d'Europa e patrimonio Unesco dal 2002, rappresenta una testimonianza storica, artistica e culturale di eccezionale valore. Le risorse saranno destinate ai lavori di risanamento di parte della copertura, di drenaggio delle acque e di restauro di due cappelle e della sacrestia. L'intervento permetterà, inoltre, di migliorare l'accessibilità del sito, integrandolo ulteriormente nella rete regionale dei luoghi della cultura. Secondo il cronoprogramma approvato, il completamento delle opere avverrà entro il 30 giugno 2026, in linea con gli obiettivi europei.