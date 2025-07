'Palermo Ladies Open' di tennis, rientri eccellenti nel tabellone principale: assegnate le Wilde carde

Linea verde e rientri eccellenti nel tabellone principale del "Palermo Ladies Open", torneo Wta 125 giunto alla 36esima edizione, in programma dal 19 al 27 luglio. La entry list è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa al Country Time Club, sede che ospita da sempre l'evento, alla presenza di Oliviero Palma, direttore del torneo, e Giorgio Cammarata, presidente del circolo. I biglietti venduti per la manifestazione sono fino a ora circa 5mila: un dato in linea con quello del 2024. Il montepremi è pari a 115mila dollari.

Si parte nei primi due giorni, sabato e domenica, con il tabellone di qualificazione, al quale prenderanno parte 24 tenniste. Da lunedì, poi, il via ai match del tabellone principale, composto da 32 giocatrici. Come nelle edizioni precedenti ciascun incontro avrà inizio non prima delle 17: si tratta di una strategia per contrastare le alte temperature previste. La finale del doppio si disputerà sabato 26 alle 20.30; quella del singolare esattamente 24 ore dopo.

Nel main draw sono quattro le tenniste italiane al via, ammesse grazie ad altrettante wild card. Presente in primis la palermitana Giorgia Pedone (numero 209 del ranking Wta), che oggi ha preso parte alla conferenza stampa, alla prima apparizione nel torneo del circolo in cui è cresciuta. A ruota torna al Country Martina Trevisan (190 del ranking, ma in passato giunta fino al gradino 18 della classifica mondiale), rientrata da poco nel circuito Wta, dopo otto mesi di stop. Con loro anche Tyra Grant (249 della classifica internazionale live), che a 17 anni è tra i talenti emergenti del tennis nel nostro Paese, e Silvia Ambrosio (278 Wta), nata in Germania da genitori italiani (originari di Salerno). Trevisan comunque ha ancora la possibilità di entrare nel tabellone principale senza wild card. Ciò avverrebbe qualora si dovessero cancellare due tenniste presenti nell'entry list: in questo caso l'ultima wild card verrebbe assegnata a Dalila Spiteri, tennista di Licata attualmente impegnata nel Wta 125 dell'Antico Tiro a Volo di Roma.

Confermate come prime tre teste di serie l'egiziana Mayar Sherif (86 Wta), la svizzera Jil Teichmann (92) e l'olandese Arantxa Rus.

Presente alla manifestazione pure Miriam Bley: è la giudice di sedia tedesca che sabato ha diretto finale femminile di Wimbledon.

"Il torneo si svolgerà nelle stesse condizioni degli altri anni, con slittamento di una settimana - sottolinea Palma -. Partiamo sabato 19 con le qualificazioni, poi da lunedì 21 ci saranno i match del tabellone principale. La finale del singolare sarà domenica 27. Per quanto riguarda le partecipanti credo che questo sia un torneo abbastanza competitivo, più dei Wta 125 che si sono svolti negli ultimi mesi: abbiamo al via, poi, wild card davvero interessanti come Pedone, Trevisan e Grant".

E proprio la tennista di casa, Giorgia Pedone, si sofferma sull'importanza di scendere in campo a Palermo: "Il mio sogno da bambina era giocare questo torneo, sono molto felice per questa opportunità. Questo è il primo anno in cui ho giocato tornei di alto livello e sto prendendo più confidenza. Giocare a casa mia è un'arma a doppio taglio, perché sento un grande supporto ma c'è anche l'aspetto emotivo da tenere in considerazione: dovrò trasformare l'emozione in adrenalina ed entrare in campo con la giusta determinazione".