Ispica, a Palazzo Bruno presentato il giallo di Valentina Raffa "Assurdo ma vero"

“Per coloro che credono nessuna prova è necessaria, per coloro che non credono nessuna prova è sufficiente" (Stuart Chase).

È solo indagando, mossi dal desiderio di giustizia, che si scardineranno paure e omertà. Lo hanno sottolineato il Colonnello Carmine Rosciano, comandante provinciale Carabinieri Ragusa, e il questore di Ragusa, dott. Marco Giambra, che sabato 12 luglio, nella suggestiva cornice dell’atrio di Palazzo Bruno di Belmonte, a Ispica, insieme al giornalista Ercole Rocchetti, inviato de La Vita in diretta e Estate in diretta, hanno affiancato la giornalista de il Giornale, Valentina Raffa, autrice del giallo thriller “Assurdo ma vero”, nella disamina dell’opera.

Cibo quotidiano per detective di tal calibro, che hanno trovato il libro “interessante, avvincente e confacente a ciò che accade nella realtà quando si indaga alla ricerca della verità e di un assassino”. “Un’indagine sui generis – ha fatto notare il colonnello Rosciano, appassionato di gialli – perché si intrecciano mistero e soprannaturale”.

Sono due i casi di cronaca narrati, lontani fra loro nel tempo, ma collegati da un fil rouge che solo la protagonista, la giornalista Angel Messina, può individuare e seguire con l’aiuto di un amico poliziotto e dei carabinieri: il cold case, datato vent’anni addietro, di Maria Teresa Maggio, giovane scomparsa nel nulla, che dall’aldilà contatta la giornalista fornendole indizi su dove trovare i suoi resti, e l’uccisione attuale della piccola Anna Petralia, trovata morta in circostanze misteriose.

“Il libro ha tenuto desta la mia attenzione fino all’ultimo – ha detto il Colonnello Rosciano -. Leggendo, non si vede l’ora di passare alle pagine successive. Ho trovato accuratezza nei dettagli, nella ricerca dei riscontri. I personaggi che si trovano nel libro li si vede muovere, diventano a loro volta protagonisti. Nell’opera vi è la Sicilia tutta, a cominciare dal dialetto, puntuale ma comprensibile anche a chi come me non è autoctono, e poi i suoi paesaggi incantevoli e la gastronomia. C’è la Sicilia con la sua forma mentis che mi ha fatto venire in mente Il Gattopardo nella riflessione su come il tempo scorra lentamente e si tenti di mantenere gli equilibri immutati e immutabili”.

E altri paragoni alti sono fioccati nel corso della serata, introdotta dagli assessori Marco Santoro e Lorenzo Ricca, con il sindaco, On. Innocenzo Leontini, che, per quanto concerne l’andamento delle indagini del libro e il fine ultimo perseguito della giustizia, lo accosta a Il nome della rosa. Aspetto, quello della volontà di fare emergere le verità sepolte da anni di silenzi e paure, che è stato messo in risalto anche dal Questore Giambra: “La puntualità delle indagini – ha detto – evidenzia dimestichezza nella materia. Il senso del dovere e il desiderio di giustizia della protagonista è quello che le forze dell’ordine si auspicherebbero ci fosse in tutti i cittadini. Ho letto il libro tutto d’un fiato e mi sono affezionato particolarmente alla protagonista per il suo desiderio di trovare la verità non per scrivere un articolo, ma proprio per fare giustizia”.

“Splendida serata durante la quale si è reso atto di una qualità narrativa, quella di Valentina Raffa, che si colloca a pieno titolo tra le più pregevoli espressioni della letteratura italiana poliziesca contemporanea – ha commentato il primo cittadino -. L’occasione è stata propizia per cogliere alcune inclinazioni della scrittura che si inseriscono in un itinerario che dai testi propedeutici di Sciascia, passando attraverso Carofiglio, De Cataldo, De Silva arrivano agli esiti di Cristina Cassar Scalia e altre scrittrici che orbitano nello stesso ambito. Una scrittura avvincente, senza pause, coinvolgente, nella quale la narrazione vive continuamente e fa vivere l’avventura della scoperta, lasciando per tutto il libro l’ansia e lo scrupolo della conoscenza della verità. C’è una dialettica nel libro importante tra la ragione e certe forze misteriose irrazionali che spesso condizionano la vita dell’uomo piegandola a comportamenti pericolosi e nefasti”.

Rocchetti, affascinato dalla descrizione delle spiagge, auspica al libro “la fortuna che merita in ambito nazionale” con la novità di due iniziative legate all’opera: la prima è del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, che ha realizzato una barretta con incarto speciale con la copertina del libro, che è stata donata all’autrice, agli ospiti e a chi ha acquistato una copia del libro, e il Consorzio seguirà l’autrice nelle varie presentazioni. L’altra è legata alla solidarietà: una parte dei proventi del libro servirà ad aiutare gli animali, secondo le necessità che saranno indicate all’autrice dalla Lav di Ragusa.

“È stata una serata splendida, quanto di più bello si possa attendere uno scrittore, circondata da amici, da tante forze dell’ordine e da rappresentanti delle istituzioni – commenta l’autrice -. Una serata che mi ha regalato anche colpi di scena con la lettura di passi scelti da parte del Colonnello Rosciano e un’analisi dettagliata della storia, delle indagini e dei personaggi da parte del Colonnello e del Questore”.