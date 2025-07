Sicurezza a Marina di Acate, la minoranza consiliare incalza l'amministrazione

La minoranza consiliare di Acate (nella foto) prende di petto il problema della sicurezza pubblica a Marina di Acate, al centro dei commenti dei villeggianti, chiede di conoscere le reali intenzioni del neo assessore Giovanni Licitra e suggerisce qualche soluzione: “A distanza di un anno da quando avevamo già fatto presente all’Amministrazione la situazione dell’ordine pubblico e della sicurezza tutto è rimasto drammaticamente invariato, se non addirittura peggiorato - scrivono in un documento gli esponenti della Lista Caruso -. Quello che dovrebbe essere un luogo di serenità e vivibilità se non tutto l’anno come promesso invano da Mare 12/Officina civica, almeno nei 3 mesi estivi giugno/luglio e agosto, continua invece ad apparire abbandonato a sé stesso, in balìa del degrado e dell’assenza di presidi istituzionali. Di certo un servizio di “security” occasionale non può essere considerato un piano serio di sicurezza urbana”.

“Ricordiamo che è stato proprio il nuovo assessore Licitra, durante una famosa diretta passata, ad attaccare duramente il sindaco, accusandolo di aver lasciato Marina di Acate nel caos e nell’incuria.

Caro assessore Licitra, visto il ruolo che le è stato dato, adesso dalle parole occorre passare ai fatti. Quali azioni concrete intende avviare? Noi, i cittadini acatesi e i numerosi villeggianti crediamo che sia ora di dire basta a misure tampone”.

“Più presenza delle forze dell’ordine, attivazione di un presidio di sicurezza fisso, coordinamento con Prefettura e Questura, e soprattutto una Amministrazione che si assuma le proprie responsabilità”, questa la strada che suggerisce la Lista Caruso, che così conclude: “Mentre il sindaco pubblica con entusiasmo l’“arricchimento del programma estivo”, a Marina di Acate la gente ha paura anche solo a uscire di casa. Altro che spettacoli e animazione: la priorità è la sicurezza, non il palinsesto!”.