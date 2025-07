Vittoria, Ordine dei medici: memorial di calcio per ricordare Adolfo Padua

Si è svolto ieri il primo Memorial Adolfo Padua organizzato dall’Ordine dei Medici di Ragusa presso il Makanus Sporting Club di Vittoria. Padua, grande medico e grande uomo di sport che tanto ha dato alla provincia di Ragusa- è stato ricordato con un trofeo di calcio all’insegna del divertimento. “Abbiamo pensato di ricordare il nostro caro amico e collega Adolfo Padua, venuto a mancare nel mese di gennaio scorso – ha detto il presidente dell’Ordine Roberto Zelante – con ciò che lui amava di più: lo sport. Con questa iniziativa vogliamo esaltare i valori più sani dello sport e lo facciamo nel ricordo di un uomo che ha dato tanto, in tal senso, alla provincia di Ragusa. Quest’anno, quindi, abbiamo pensato di inaugurare il Memorial Adolfo Padua che sarà riproposto anche negli anni a seguire per tenere viva la memoria del nostro compianto collega che ha rappresentato una risorsa instancabile per l’intera comunità iblea”. Presente all’iniziativa anche l’assessore Francesca Corbino che ha voluto manifestare la vicinanza dell’intera amministrazione per una manifestazione dedicata ai valori dello sport. Il Memorial Adolfo Padua vivrà un secondo momento in occasione dell’assemblea annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che si terrà sabato prossimo nella sede di Via Nicastro a Ragusa dove sarà ancora una volta ricordato il dottore Adolfo Padua alla presenza dei suoi familiari.