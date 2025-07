Aggredito a Palermo l'assessore Ferrandelli durante una rissa

L'assessore comunale a Palermo, Fabrizio Ferrandelli, è stato aggredito durante una rissa in cui alcuni uomini stavano picchiando il titolare di un bar.

Ferrandelli è intervenuto per difendere la vittima ed è stato a sua volta picchiato.

Il sindaco Roberto Lagalla ha detto:: "A nome mio e dell'intera Giunta comunale, esprimo ferma condanna nei confronti di quel gruppo di vigliacchi che ha scatenato la rissa all'esterno di un bar di via Alloro.

Al titolare dell'esercizio e all'assessore Fabrizio Ferrandelli, entrambi rimasti coinvolti, ho personalmente, una volta raggiunto il posto, rivolto la mia vicinanza e solidarietà e auspico che le indagini riescano a individuare in tempi brevi i responsabili di questo gesto che non può ammettere giustificazioni".

Anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha condannato "con la massima fermezza il grave episodio di violenza avvenuto a Palermo".

"Esprimo a Ferrandelli, così come al titolare dell'esercizio commerciale interessato - dice Schifani - la mia più sincera vicinanza e solidarietà personale e istituzionale. Quanto accaduto è sintomo di un clima di crescente intolleranza e aggressività che non può e non deve trovare spazio nella nostra città. Le istituzioni, tutte, hanno il dovere di reagire con determinazione, assicurando il pieno sostegno alle forze dell'ordine affinché i responsabili siano rapidamente identificati. La Sicilia non può essere ostaggio della violenza".