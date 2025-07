Altro punto fermo al Siracusa: il club azzurro conferma per un'altra stagione il bomber Alma

Altro punto fermo per Marco Turati che nella prossima stagione di serie C, potrà contare sul bomber Giuiano Alma. Il calciatore ha raggiunto l'accordo con il Siracusa e nelle prossime ore si aggregherà al gruppo per il ritiro pre campionato che si terrà a CanicattiniBagni. Alma ha firmato per una stagione.

Capocannoniere del girone I di Serie D nel campionato 2023/24, Alma è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato nella passata stagione. L'attaccante classe '93 - attualmente alle prese con il recupero dall'infortunio rimediato al termine della scorsa annata - ha rinnovato il suo contratto con il club fino al 2026.

(Nella foto di Valentino Cilmi, Giuliano Alma in azione)