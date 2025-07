Auteri (Dc):11 milioni alla ex Provincia di Siracusa per strade e scuole

"Quando la politica è presente, i risultati arrivano. Ed è quello che sta accadendo al Libero Consorzio di Siracusa, dove in piena sinergia tra la Democrazia Cristiana, Mpa e Lega sono stati stanziati oltre 11 milioni di euro per interventi importanti su scuole e strade in tutta la provincia. È un segnale concreto che il nostro territorio aspettava da tempo".

A parlare è Carlo Auteri, deputato regionale della DC, che esprime soddisfazione per il lavoro portato avanti dal presidente Michelangelo Giansiracusa e in sinergia dai consiglieri delegati Giuseppe Vinci (patrimonio) per la Dc, Salvo Cannata (edilizia scolastica) per la Lega e Diego Gerratana (Mpa) alla Viabilità.

"Grazie al loro impegno - sottolinea Auteri - si è riusciti a trasformare le esigenze del territorio in progetti concreti, finanziati e pronti a partire". Nel dettaglio, per le strade provinciali sono previsti: 600.000 euro per la SP10 Buccheri-Cassaro e la strada Poi, 600.000 euro per la SP23 Palazzolo-Giarratana e la SP110, 150.000 euro per mettere in sicurezza i versanti a rischio frana della SP90 (Palazzolo-Falabia-Castelluccio), 560.000 euro per migliorare la sicurezza sulla SP21 (Pachino) e SP85 (Marzamemi).

Per quanto riguarda le scuole: 3 milioni di euro per l'adeguamento sismico del Quintiliano di Siracusa, 3,6 milioni per lo stesso intervento allo Juvara, 407.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'Insolera, 300.000 euro per il Gagini di Siracusa, 300.000 euro per il Moncada di Lentini, 900.000 euro per il Megara di Augusta, 507.000 euro per il Bartolo di Pachino

400.000 euro per il Polivalente di Francofonte."Parliamo di risorse che arrivano in modo capillare su tutto il territorio provinciale - aggiunge Auteri -. È la dimostrazione che il ritorno della politica attiva nel Libero Consorzio sta portando i frutti sperati. Ringrazio in particolare Giuseppe Vinci, che ha seguito con attenzione l'intero percorso, e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibili questi interventi. Investire su strade e scuole vuol dire investire sul futuro. Continueremo a lavorare con serietà per dare risposte vere ai cittadini della nostra provincia".