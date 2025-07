Gaza, raid Idf su chiesa cattolica: 3 morti, ferito padre Romanelli

L'attacco alla Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City, che ha provocato tre morti e diversi feriti, è stato "un errore da parte degli israeliani". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rendendo noto che c'è stato un colloquio tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu per affrontare la questione, dopo il quale il premier israeliano avrebbe deciso di rilasciare una dichiarazione per spiegare l'accaduto. Nel raid è rimasto ferito a una gamba anche il parroco Gabriel Romanelli.

"Israele si rammarica profondamente che un colpo vagante abbia colpito la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Ogni vita innocente persa è una tragedia. Condividiamo il dolore delle famiglie e dei fedeli", ha affermato l'Ufficio di Netanyahu in una nota pubblicata su X, sottolineando l’impegno delle autorità israeliane a fare chiarezza sull’accaduto: "Israele sta indagando sull’incidente e resta impegnato nella protezione dei civili e dei luoghi sacri".

Idf: "Chiesa a Gaza colpita per errore, puntiamo solo obiettivi militari"

L’esercito israeliano ha confermato che la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza è stata colpita accidentalmente da schegge di un colpo di carro armato sparato durante un’operazione militare nella città. Secondo quanto si apprende da una nota dell'Idf, tre persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite. "È emerso che frammenti di un proiettile sparato durante un’attività operativa nella zona hanno colpito per errore la chiesa", si legge nella dichiarazione, precisando che l’incidente è attualmente oggetto di indagine.