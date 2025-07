Modica, un altro fine settimana al top con la rassegna culturale "Scenari"

Continua il successo senza precedenti di Scenari 2025, la rassegna culturale con la direzione artistica di Piera Ficili, anina instancabile dell'evento, collaborata da istituzioni e imprenditori che hanno scommesso, a ragione, su "Scenari 2025", Dopo il record di presenze della settimana scorsa con Geppi Cucciari, Roberto Saviano e Sandrone Dazieri, in programma un altro fine settimana stellare: venerdì 18 luglio, ore 21, scalinata di San Pietro, c’è Alberto Matano. ‘Vitamia’ (Mondadori) il suo libro protagonista a Scenari 2025. Con il giornalista Enzo Scarso, il racconto di un romanzo che traccia coinvolgimento e assonanza con la vita in tanti suoi aspetti, personali e oltre, ambientato in posti a noi noti. Una storia coinvolgente, profonda che celebra il vero amore e che sfugge ad etichette e definizioni. E il volto de ‘La Vita in Diretta’, lo racconterà con la voglia di raccontarsi

Sabato 19 luglio, scalinata San Giovanni, sarà protagonista alle 21, Stefano Massini che torna a Modica dopo appena un anno e che narra di Donald (Einaudi) il cui destinatario/protagonista appare ben chiaro sin dal titolo. “La storia molto più che leggendaria di un Golden Man”, come scritto nel sottotitolo. La storia di 10 minuti, 600 secondi di un uomo che in quel minimo lasso di tempo scopre l’unica cosa che vuole dalla vita: il dominio. Tra il graffio di Massini e i terribili passaggi reali. Con Massini, sarà la giornalista Marianna Triberio a tracciare le diagonali di un racconto denso di verità e riflessione.

Domenica 20 luglio, ore 21, un altro gradito ritorno a Scenari. Sono passati due anni e su suo forte desiderio, Mario Giordano, uno dei giornalisti tv più importanti del panorama nazionale, volto di Rete 4, torna a Modica con Dynasty (Rizzoli). Il giornalista Enzo Scarso dialogherà con lui nel suggestivo proscenio del sagrato della Basilica Santuario Madonna delle Grazie parlando di un libro che è il racconto di ascesa e situazioni di disagio di vere e proprie dinastie familiari del Paese come gli Agnelli, i Del Vecchio, i Benetton e i De Benedetti. L’esplorazione di verità e lotte interne caratterizzate troppo spesso da avidità.