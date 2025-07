Latitate dopo la laurea,Cavallari preso in Spagna

Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo ed evaso il 3 luglio scorso dopo aver discusso la tesi di laurea all'Università di Bologna, è stato arrestato questa mattina alle 10 mentre usciva da un hotel di Lloret del Mar, località turistica a circa 70 km da Barcellona, in Spagna. Il ragazzo era registrato nella struttura sotto falso nome: con sé aveva 800 euro in banconote false, una carta di credito e documenti di identità, tutti sotto falso nome. Questo quanto confermato nel corso di una conferenza stampa indetta dal procuratore generale di Ancona Roberto Rossi.

Secondo la procura inoltre, il ragazzo era stato segnalato a Barcellona nel weekend e da lì la polizia catalana ha iniziato a tracciarlo, seguendo i pagamenti digitali compiuti con la carta di credito, e arrestandolo questa mattina. Per l'estradizione dalla procura si prevedono tempi brevi, sulla base di un mandato di arresto europeo.

L'evaso "è stato localizzato e bloccato grazie a una complessa attività investigativa coordinata dalle Procure di Bologna e Ancona", spiega in una nota il ministero della Giustizia, che sottolinea come siano state "determinanti le attività di indagine e ricerca del Nucleo Investigativo Regionale e del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, che hanno consentito di localizzare il fuggitivo in territorio spagnolo".