A Marina di Ragusa distese di ombrelloni, Firrincieli (M5S): addio spiagge libere

Distese di ombrelloni e sdraio sulle spiagge di Marina di Ragusa. Il tutto a pagamento. Lo denuncia il consigliere comunale Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che chiede al sindaco di intervenire per bloccare qualsiasi altra concessione di nuove richieste (si sa già che ne stanno arrivando diverse nell’apposito ufficio) e di verificare con gli uffici competenti se tutte le pratiche già approvate sono regolari ovvero se sussistano delle anomalie. E, ancora, se sono presenti e in previsione da realizzare dei manufatti lungo le spiagge del Comune ragusano e nel caso in cui non abbiano ricevuto tutti i pareri da parte degli enti preposti se sia opportuno che gli stessi possano essere rimossi nel primo caso o non autorizzati nel secondo.

Il consigliere Firrincieli cerca di chiarire che cosa sta accadendo, anche sul piano politico. “Se continuare a servire la propria comunità – sottolinea Firrincieli – significa, per il sindaco Cassì, approfittando di un Uber che si chiama Forza Italia, eliminare tutte le spiagge libere lungo il litorale di Marina, allora gli chiediamo di rimanere civico, gli chiediamo di non candidarsi a nient’altro e di evitare di produrre danni perché non è un servizio che gli abbiamo richiesto. Non sono contro il turismo o la libera attività, ci mancherebbe altro. Ma la gestione di queste azioni senza alcuna regola non va bene".