Armi e droga in una cassetta postale, sequestro allo Zen di Palermo

I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, con il supporto delle unità cinofile e del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno portato a termine un'operazione nel quartiere Zen di Palermo, culminata con il sequestro di armi, munizioni e droga. I militari, durante un controllo, hanno trovato in una cassetta postale una pistola 38 special caricata con 5 cartucce, e altri 5 proiettili contenuti in un guanto in lattice.

Scoperto un panetto di hashish, del peso complessivo di 77 grammi, nascosto in un soppalco ricavato all'interno di un sottoscala, 7 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivo di 7,5 grammi, celate all'interno di un barattolo metallico posto sotto una cassa di plastica, posizionata sulla pubblica via, nonché 30 dosi di marijuana per un peso complessivo di 26 grammi. Inoltre, in un magazzino di via Socrate di Agrigento, i motociclisti del Nucleo Radiomobile hanno trovato due sacchetti in plastica all'interno dei quali erano conservati 52 proiettili calibro 38 special. Tutto il materiale sequestrato sarà sottoposto ad accertamenti tecnici da parte del Ris di Messina per individuarne i proprietari e per stabilire se l'arma sia stata utilizzata per commettere reati.