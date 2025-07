Sarao per la terza stagione al Siracusa,in arrivo il portiere Alessandro Farroni

Per la terza stagione Manuel Sarao indosserà la maglia del Siracusa. Questa mattina è stato raggiunto l'accordo tra l'attaccante e la società azzurra. Ma non è il solo a rinnovare il contratto con il club di piazza Cuella. Hanno pure firmato il contratto per un anno Ruben Falla, Christian Bonacchi e Racine Ba. Rimarranno al Siracusa fino al 30 giugno 2026. Intanto in sede si stanno effettuando le visite mediche prima del ritiro pre campionato a Canicattini Bagni. La squadra, guidata anche per la prossima stagione da Marco Turati, si allenerà nel Centro collinare e poi farà rientro in serata nel capoluogo, dove è stato fissato, in un albergo, il quartier generale.

Sembra oramai scontato l'accordo tra il Siracusa ed il portiere ex Catania, Alessandro Farroni. Secondo i bene informati sarebbe una questione di ore.