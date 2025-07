Ragusa, al via la prima edizione di "Barocco Wine Festival": si celebra il Cerasuolo

L'associazione "Strada Del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco Al Liberty" annuncia la I edizione del "Barocco Wine Festival" che si terrà sabato 19 luglio nel cuore del centro storico della città, tra Piazza Matteotti e il cortile del Palazzo della Prefettura.

L'iniziativa è nata dalla sinergia con il Comune di Ragusa, l’Assessorato ai centri storici su proposta dell'Associazione "Strada Del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco Al Liberty". Prezioso supporto è stato fornito dall'intera filiera vitivinicola locale, con il contributo dell'Enoteca Regionale di Sicilia – Sede del Sud-Est e del Consorzio di tutela Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC, nonché da Enjoy Barocco e dalla partecipazione delle attività locali ragusane del centro storico, riunite dal Cen­tro com­mer­cia­le na­tu­ra­le “I Tre Ponti”, che hanno proposto un piano di accoglienza per i winelovers. Il "Barocco Wine Festival" è stato ideato non solo per valorizzare il connubio tra il patrimonio artistico e le eccellenze enogastronomiche, ma per offrire una progettazione e pianificazione più ampia della proposta turistica del Sud-Est Sicilia: da una parte si intendono celebrare i vent'anni della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) del Cerasuolo di Vittoria, dall’altra si mira a dimostrare come una proposta turistica nodale, condivisa e integrata tra più filiere e settori sia fondamentale per la rigenerazione del territorio e dei centri storici, sempre nell’ottica di un impatto socio-economico non indifferente.