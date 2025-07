Modica, scerbatura a macchia di leopardo: è polemica

Modica non merita di essere trascurata in questo modo. La scerbatura in città viene gestita come emergenza e non come ordinaria manutenzione: manca una programmazione, una mappatura, un piano di interventi per far sì che il territorio urbano ed extraurbano venga mantenuto sicuro e pulito.

Sullo stato attuale del territorio sia urbano che extraurbano, dalle contrade rurali alle frazioni marinare, tornano ad intervenire i consiglieri Miriam Franzò, Elena Frasca e Alessio Ruffino che evidenziano una situazione assolutamente indecorosa che continua a persistere nonostante interrogazioni e segnalazioni da parte di cittadini ed associazioni.

“La programmazione dovrebbe avvenire, ordinariamente, tra i mesi di gennaio e marzo per essere poi fatta ad aprile-maggio e invece alle porte del mese di agosto, ci ritroviamo con una scerbatura fatta a macchia di leopardo con criteri legati ad eventi e circostanze".