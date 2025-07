Strade di Mazzarrona al buio, un esposto a Siracusa

Da circa due mesi, diverse strade del quartiere Mazzarrona a Siracusa versano in completa oscurità. Un problema grave, segnalato dai residenti, che hanno deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare l’assenza del servizio di pubblica illuminazione.

Secondo quanto riportato nell’esposto, Enel X Italia S.r.l., gestore del servizio di illuminazione pubblica, avrebbe predisposto un preventivo per i lavori di ripristino già trasmesso al Comune di Siracusa il 29 maggio scorso, ma a tutt’oggi l’Amministrazione non avrebbe autorizzato l’intervento necessario per far partire i lavori.

Nel frattempo, la situazione è peggiorata: le vie interessate dall’oscurità includono via Barresi, via Luigi Cassia, via Foti, via Acquaviva Platani, via Giuseppe Brancato, via Giuseppe Bonfiglioli, via Gozzo e le zone limitrofe. Le conseguenze sono tangibili: disagi per pedoni e automobilisti, maggiore esposizione a rischi per la sicurezza, e un generale senso di abbandono.

A commentare la vicenda è anche Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4:

“La pubblica illuminazione serve anche come deterrente per forme di illegalità e alla restituzione di sicurezza alla città. Un principio valido non solo per le strade al buio, ma in una visione più ampia di città. L’Amministrazione non può permettere che la luce si spenga su così tante vie per un tempo così prolungato, lasciando spazio a fenomeni di criminalità”.

I residenti, esasperati, auspicano un rapido intervento delle autorità per il ripristino dell’illuminazione e per la tutela della sicurezza urbana.