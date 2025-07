Domani,19 luglio, la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, sarà a Palermo in occasione del 33º anniversario della strage di via D'Amelio in cui furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. La segretaria prenderà parte alle commemorazioni previste nel pomeriggio in via D'Amelio.