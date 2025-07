Maldipancia nel Ragusano per il ritorno di Nino Minardo a Forza Italia

Non solo salti di gioia, ma anche qualche maldipancia in Forza Italia Ragusa per il ritorno nel partito di Nino Minardo. La stragrande maggioranza degli iscritti e simpatizzanti della compagine di Antonio Tajani affermano che il ritorno tra gli azzurri del presidente della Commissione Difesa della Camera, potrebbe essere una risorsa, ma il parlamentare originario di Modica, dovrà dimostrare di essere un valore aggiunto e di non utilizzare il partito come un taxi per garantirsi la rielezione. I forzisti del Ragusano dicono che il tempo dei nominati è finito, così come quello delle veline.

Minardo dovrà dimostrare la sua forza elettorale correndo al proporzionale per dimostrare la sua reale forza elettorale, senza così sfruttare il 'bacino' degli azzurri. Nino Minardo aveva lasciato il partito di Silvio Berluscono nel dicembre del 2019 per poi andare con la Lega di Salvini. Prima della nuova adesione a FI faceva parte del Gruppo Misto.