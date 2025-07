Violenza a Palermo, picchiati 2 turisti irlandesi nel rione della Vucciria

Due turisti irlandesi sono stati picchiati da un gruppo di giovani nordafricani alla Vucciria a Palermo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'aggressione è avvenuta a tarda notte nei vicoli attorno a piazza Caracciolo.

I due irlandesi sarebbero stati ubriachi e sarebbero stati stati aggrediti singolarmente. Ad entrambi sono stati rubati soldi, documenti e cellulari. La scena è stata vista da molte persone che hanno chiamato le forze dell'ordine e hanno poi soccorso una delle due vittime. La polizia, infatti ha trovato uno dei due irlandesi ferito e in stato confusionale. Il secondo è stato trovato quattro ore dopo in un vicolo fra piazza Caracciolo e piazza Garraffello. Il ragazzo era a terra con la mascella rotta. Nell'ultimo mese sono dieci i vacanzieri aggrediti o rapinati in centro storico a Palermo.