Il sindaco di Vibo Valentia vieta i concerto della neomelodica Teresa Merante

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha emesso un'ordinanza con cui ha vietato il concerto della cantante neomelodica Teresa Merante, in programma stasera in un lido della frazione Bivona.

Il provvedimento é stato adottato dopo una segnalazione della Questura di Vibo Valentia, che ha informato del concerto l'Amministrazione comunale.

L'ente, tra l'altro, non aveva ricevuto alcuna comunicazione preventiva dello spettacolo da parte degli organizzatori.

La decisione del sindaco Romeo, secondo quanto si afferma nell'ordinanza, si fonda su "contenuti pubblici riconducibili a forme di apologia o esaltazione della criminalità organizzata veicolati dalla cantante, le cui esibizioni, seppur in contesti privati, assumerebbero una dimensione pubblica tale da generare preoccupazione, disordine, tensioni tra i cittadini e offesa ai valori della legalità".

Il sindaco ha motivato il divieto facendo riferimento alla normativa in materia di sicurezza urbana e all'articolo 414 del Codice penale, che punisce l'apologia di reato, ritenendo "necessario e proporzionato vietare l'evento per tutelare l'ordine pubblico".