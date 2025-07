Ragusa, la strada per Ibla è diventata una discarica: necessaria una bonifica

La strada che dalla vecchia statale conduce a Ragusa Ibla, sotto l’ospedale Arezzo, è diventata una sorta di discarica come mostra la foto scattata da un nostro lettore e che documenta come siano ancora tante le persone che deturpano l’ambiente e danneggiano l’immagine di un territorio. Se da una parte c’è la mancanza di senso civico, dall’altra c’è anche l’incapacità del Comune a trovare soluzioni in grado di contrastare un fenomeno che rappresenta una pessima “cartolina” per i turisti che percorrono questa strada per recarsi a Ibla. Con il caldo di questi giorni, tra l’altro, alla vista non certo edificante della spazzatura, si aggiunge la puzza dei rifiuti in putrefazione. E tra i turisti di passaggio c’è anche chi fotografa lo scempio come “ricordo” della visita ai tanto decantati luoghi di Montalbano. E’ necessario che chi di competenza – Comune di Ragusa, ex Provincia – intervenga con un’opera di bonifica e di repressione del fenomeno, individuando e multando gli incivili. Ne va della dignità delle nostre città e del rispetto verso i turisti che le visitano.